Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 14 декабря ночью -17-22° при прояснениях -25-30°, днём -8-13° местами до-20°; 15 декабря ночью -12-17° при прояснениях до -22°, днём -8-13°.

16 декабря ночью сохранится морозная погода. Днём 16 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии активного циклона с центром в Норвежском море: местами ожидается сильный порывистый ветер, в отдельных районах снег, повышение температуры воздуха до -5-11°.

Сегодня, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на юге умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -28-33°, днём -8-13°, местами -15-20°. Гололедица.

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На реках Мурманской области установилась зимняя межень (период низкой водности рек, который устанавливается в зимний и летне-осенний сезоны, поэтому различают зимнюю и летне-осеннюю межень. – Ред.).

На большинстве рек, озер и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Лавнокоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках забереги.

Толщина льда на 10 декабря на реках, на озерах и водохранилищах увеличилась за пятидневку на 1-5 см, и составляет 15-47 см.

По состоянию на 13 декабря уровни воды на большинстве рек выше уровней прошлого года на 2-9 см, на р. Лотта – ниже на 2-5 см.