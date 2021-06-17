На реке Кица при патрулировании задержаны граждане за установление сетных заграждений

В ночь с 16 на 17 июля в ходе проведения рейдовых мероприятий на водных объектах Мурманской области задержаны граждане, установившие сетное заграждение на реке Кица в Кольском районе. Патрулирование осуществляли работники Регионального центра лесного и экологического контроля совместно с сотрудниками УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Мурманской области.

Документов, регламентирующих установку заграждения, задержанными лицами предъявлено не было. В ходе осмотра места происшествия сети, а также моторные лодки, две единицы охотничьего огнестрельного оружия, были изъяты. Сотрудниками МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в октябре 2020 года по поручению губернатора Андрея Чибиса создан Региональный центр лесного и экологического контроля. Он осуществляет реализацию полномочий в сфере лесных отношений, государственный лесной надзор и в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также надзор в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для эффективного проведения контрольно-надзорных мероприятий сформированы специальные оперативные группы, в которые входят государственные инспекторы регионального центра и Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства на территории региона проводятся такими группами на регулярной основе.