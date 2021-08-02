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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 15:30

На реконструкцию теплотрассы микрорайона Кортик в Североморске выделены дополнительные средства

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков доложил о ходе подготовки Заполярья к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Как прозвучало в докладе, комплекс организационно-технических и контрольных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры региона к работе в отопительный период 2021/2022 года утвержден постановлением правительства Мурманской области от 13.04.2021 №200-ПП. Контроль исполнения осуществляется областной комиссией.

На текущую дату проверки проведены в Териберке, Туманном, Пушном, Мокрой Кице, Лопарской и Минькино. На всех объектах тепло- и водоснабжения в активной фазе работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования. Степень готовности объектов оценивается как высокая – более 90%.

На проведение необходимых работ в целом по региону в областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства муниципальным образованиям на подготовку к отопительному периоду в объеме более 90 млн рублей. В рамках указанной субсидии будут проведены капитальные/текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения и водоснабжения).

Дополнительно на выполнение капитального ремонта зоны теплоснабжения микрорайона Кортик ЗАТО г. Североморск выделено 82,4 млн рублей. Также 1,17 млн рублей выделено на ремонт оборудования электрокотельной Зеленоборского.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, на текущую дату запасы топочного мазута в регионе составляют 82% от нормативного значения, угля – 67%. Поставки продолжаются.

Относительно подготовки жилищного фонда было отмечено, что, по информации Государственной жилищной инспекции Мурманской области, паспорта готовности получил 371 дом из 6788 – это 5,5% от общего числа МКД по области. Процесс на контроле надзорного органа.

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