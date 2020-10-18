На рекультивацию свалки твёрдых отходов в Дровяном выделено федеральное финансирование

В Минприроды России состоялось заседание комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

«По результатам рассмотрения нашей заявки было принято решение, что Мурманской области в 2021-2023 году выделят 2 млрд рублей на рекультивацию свалки в Дровяном. Это важная новость для региона. Люди ждали решения этой проблемы. Мы неоднократно обсуждали вопрос с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и он нас поддержал. Полигон за десятки лет разросся до неприличных размеров – 35 га , при том, что он находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива», – пояснил губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, свалка твёрдых коммунальных отходов, расположенная в микрорайоне Дровяное города Мурманска, является самой крупной свалкой за полярным кругом. Её площадь составляет 35 га .

Объект находится в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива Баренцева моря, являющегося рыбохозяйственным водным объектом высшей категории.

Площадка свалки располагается в непосредственной близости к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», связывающей Россию и Норвегию, между тремя природными ручьями, которые впадают в Кольский залив.

Свалка была создана в 1971 году без учёта санитарных и природоохранных норм и правил, не обладает системами защиты окружающей среды от негативного воздействия.