На рекультивацию свалок и хранилища бывшей птицефабрики направят 5,7 млрд рублей

План природоохранных мероприятий Мурманской области за счёт средств экологических платежей рассмотрели вчера в ходе оперативного совещания. В первую очередь в него вошли мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среды в муниципальных образованиях региона. Кроме того, в план вошли мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, озеленению территорий.

«Наша общая задача – сохранить красоту северной природы. На ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду Мурманской области направим 5,7 млрд рублей. Средства будут направлены на рекультивацию свалки твёрдых отходов в Мурманске, а также санкционированной свалки на территории ЗАТО Заозёрск и хранилища бывшей птицефабрики «Снежная». План мероприятий сверстан. В рамках актуализации плана «На Севере – жить» мы зафиксировали чёткий набор дополнительных направлений», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Работы будут вестись в рамках плана природоохранных мероприятий, а также федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

В связи с невозможностью качественно выполнить работы по обезвоживанию осадка и обеззараживанию сточных вод указанного пометохранилища в 2022 году подрядчиком осуществлена корректировка проектно-сметной документации, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. В настоящее время в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко откорректированная проектная документация мероприятия направлена в «Главгосэкспертиза России».

Кроме того, в рамках регионального государственного экологического контроля в 2022 году выявлено и ликвидировано 27 несанкционированных свалок отходов общим объемом более 1000 куб. метров, рассмотрено 47 административных дел, назначено административных наказаний в виде штрафов на сумму 914 тысяч рублей.

За 2022 год сотрудниками Регионального центра лесного и экологического надзора проведено более 1300 профилактических бесед с гражданами, в том числе о недопустимости организации свалок отходов.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляется ежегодная реализация мероприятий по очистке берегов водных объектов Мурманской области от мусора, в том числе под эгидой Всероссийской экологической акции «Вода России».

«Так, в 2022 году проведено 40 субботников, очищена береговая полоса водных объектов протяженностью 41,8 км. В мероприятиях по уборке берегов рек и озер приняли участие свыше 1,5 тысячи человек. Всего с начала действия регионального проекта в период 2019-2022 гг в Мурманской области очищена береговая полоса общей протяженностью свыше 145 км, в субботниках приняли участие около 4,6 тысячи человек», – отметила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

В рамках социально значимой акции общественного федерального проекта «Чистая Арктика» прошли серии мероприятий формата «субботник» под единым брендом «Чистая Арктика: от родника до океана», направленные на очистку берегов водоемов региона от мусора – железа, пластика, бытового мусора.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в 2021-2022 годах в мероприятиях акции приняли участие более 2500 волонтёров, вывезено более 1500 тонн отходов.

Лидер российских «Зелёных», руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил, что Мурманская область на сегодняшний день – самый передовой регион России в области развития экологического волонтёрства. В текущем году в период с мая по октябрь запланировано проведение 13 мероприятий по уборке территорий в рамках проекта «Чистая Арктика» в таких муниципальных образованиях как Мурманск, Кировск, Кандалакша, Ревда, ЗАТО Александровск. Приглашаем всех присоединиться к акции и сделать нашу природу ещё чище и лучше.

Фото: https://gov-murman.ru