На ремонт библиотеки и школы искусств в Спутнике выделены дополнительные средства

Печенгскому муниципальному округу выделены дополнительные средства на ремонт библиотеки и школы искусств в посёлке Спутник. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Согласно документу, почти 8 млн рублей будут направлены на финансирование работ в рамках капитального ремонта здания библиотеки и детской школы искусств.

«Это позволит провести демонтаж теплоизоляционного материала чердачного основания, разборку бетонной отмостки и расчистку поверхности цоколя от бетонного слоя отделки. А также замену конструкции кровельного покрытия и огнезащиты перекрытия, устройство на кровле металлического ограждения и водосточной системы, утепление бетонного цоколя здания и наружных стен, устройство навесного вентилируемого фасада», – сообщил и.о. министра строительства Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, капитальный ремонт в здании библиотеки и школы искусств ведётся в рамках комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур закрытых административно-территориальных образований Мурманской области и населенных пунктов региона с дислокацией военных формирований. В 2021 году Печенгскому муниципальному округу из бюджета Мурманской области в виде иного межбюджетного трансферта выделено почти 35 млн рублей, однако для полноценного ремонта этих средств достаточно не было.