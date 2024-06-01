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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 14:30

На ремонт хирургического корпуса Североморской ЦРБ в рамках поручения Президента РФ будет направлено более 1 млрд рублей

В рамках заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева было утверждено выделение из федерального бюджета 676,4 миллионов рублей на капитальный ремонт хирургического корпуса Североморской ЦРБ. На указанные мероприятия также предполагается направить из регионального бюджета средства в размере 367,9 млн рублей.

Напомним, в июле 2023 года на совещании по развитию ЗАТО и населённых пунктов АЗРФ, в которых дислоцированы воинские формирования, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область, с этим вопросом губернатор Андрей Чибис обратился к президенту. 

Как сообщил Юрий Трутнев, на развитие Арктических центров экономического роста с 2022 года было выделено 9,2 млрд рублей. В настоящий момент введено в эксплуатацию 7 ФАПов, амбулатория, хоккейный корт, центр культуры, дороги, ряд объектов капитально отремонтированы. Также с 2021 года реализовывается комплексный план развития социально-инженерной инфраструктуры в ЗАТО Мурманской области и населенных пунктах с дислокацией военных формирований. 

На совещании члены Госкомиссии по вопросам развития Арктики заслушали предложения шести регионов по перераспределению субсидий.

«В связи с поручением Президента России в пределах утвержденных лимитов предлагается направить средства федерального бюджета в объёме 116,8 млн рублей в 2024 году и 559,6 млн рублей в 2025-2026 годах на капитальный ремонт больницы Североморска. Проектно-сметная-документация разработана, получено положительное заключение Госэкспертизы. Предлагаем поддержать предложение региона», – доложил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Таким образом в 2024 году средства будут направлены на капитальный ремонт здания хирургического корпуса: крышу, фасад и технический этаж, а в 2025-2026 годах – на капитальный ремонт внутренних помещений медучреждения. 

«Выражаю благодарность коллегам за поддержку нашего предложения. В общем на ремонт хирургического корпуса Североморской ЦРБ в рамках поручения президента будет направлено более 1 млрд рублей. Проведение капитального ремонта вместе со всеми мероприятиями, которые мы реализуем в рамках нацпроектов, стратегического плана «На Севере – жить!» и программы по реновации ЗАТО значительно улучшат условия жизни для жителей города Североморска, а их более 50 тысяч, и членов семей наших военнослужащих», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также на заседании обсуждалось создание арктических комплексных аварийно-спасательных центров в совместном размещении на их площадях подразделений МЧС России, ФМБА России и Морпасслужбы. 

«Безопасность судоходства напрямую связана с выполнением поручения Президента России по увеличению грузооборота», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, МЧС России спланировано создание четырёх новых арктических комплексных аварийно-спасательных центров в населённых пунктах Певек, Тикси, Диксон и Сабетта, а также семи арктических авиационно-спасательных звеньев в Архангельске, Мурманске, Сабетте, Диксоне, Тикси, Певеке и Анадыре.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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