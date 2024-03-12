На ремонт квартир для детей-сирот выделят дополнительно 22,8 млн рублей

Местным бюджетам выделяют субвенции для оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – проведения ремонта жилых помещений.

Ранее в регионе действовал норматив предельной цены ремонта одного квадратного метра общей площади в 4,6 тысячи рублей. По запросам от муниципалитетов Министерство строительства Мурманской области увеличило этот показатель до 18,4 тысячи рублей, губернатор Андрей Чибис утвердил новый норматив.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2024 году ремонт жилья планируют провести для 50 детей-сирот, для этих работ потребуется 30 млн рублей. С учётом уже направленных на мероприятия средств и повышения норматива, из резервного фонда правительства Мурманской области выделят ещё 22,8 млн рублей, средства будут доведены до муниципалитетов в ближайшее время.

Фото: https://gov-murman.ru