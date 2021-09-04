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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.21 11:00

На ремонт мурманских дорог дополнительно выделено 138,4 миллиона рублей

Работы пройдут на 12 участках. Новый асфальт появится на участке проспекта Ленина – от улицы Профсоюзов до улицы Октябрьской; на улице Ленинградской; на улице Академика Книповича – от проспекта Ленина до улицы Полярные Зори; в проездах между улицами Фурманова, Пархоменко и Академика Павлова. Также отремонтируют участок от улицы Шабалина до улицы Героев Рыбачьего, 40 и от улицы Бочкова до улицы Достоевского, 16.

Дополнительное финансирование на дорожные ремонты в городе Мурманске выделено из федерального и регионального бюджетов благодаря поддержке областного правительства и губернатора Андрея Чибиса за достигнутые результаты в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также в этом году начнутся дорожные работы на улице Карла Либкнехта между домами №54 и 66, параллельно домам №№206 и 206а на Кольском проспекте, на проезде вдоль домов №№60-86 по Кольскому проспекту и у дома №80 на улице Подгорной. На этой же улице отремонтируют участок от путепровода до первого железнодорожного переезда. Также ремонт затронет проезд вдоль 311-го микрорайона.

Летняя ремонтная кампания-2021 подходит к концу. Поскольку дополнительные деньги выделены недавно, к ремонту приступят позже, чем обычно. Работы продолжатся до конца октября, причем в условиях контрактов отдельно прописаны требования к асфальтобетонной смеси и качеству работ с учетом погодных условий мурманской осени.

В настоящее время работы, запланированные на 2021 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», находятся в активной завершающей фазе. Всего в областном центре обновляется 26 автомобильных дорог, из которых в настоящее время работы полностью завершены на 18 объектах:

- улица Сполохи,

- улица Фрунзе,

- улица Алексея Хлобыстова,

- улица Кирпичная,

- переулок Арктический,

- переулок Терский (участок от ул. Карла Либкнехта до д. 13 по пер. Терскому),

- ул. Трудовых Резервов,

- проезд к д. 91 по улице Старостина,

- улица Володарского,

- проезд Северный (верхний участок работ от ул. Старостина до дома № 25 по пр. Северному),

- проезд Северный (нижний участок от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова),

- улица Капитана Буркова,

- проезд от ул. Капитана Маклакова до д. 27 по ул. Старостина,

- ул. Адмирала флота Лобова,

- просп. Кирова,

- проезд вдоль озера Ледового (доп. объемы - ремонт тротуаров вдоль автосалонов),

 - проезд по ул. Виктора Миронова (от ул. Свердлова, д. 40, корп. 4 до д. 8а),

- ул. Виктора Миронова (от д. 30/1 по ул. Свердлова до д. 25/2 по ул. Гагарина).

На трёх объектах ремонта уложен выравнивающий слой: ул. Пищевиков (от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной), улица Ивана Сивко, улица Ростинская (по данным объектам тротуары готовы, ожидается завершение работ электросетевой компанией для дальнейшей укладки верхнего слоя на проезжей части).

На двух объектах выполнение составляет порядка 45% (ул. Траловая, ул. Школьная район Росляково). По данным объектам ведётся работа с подрядчиком по ускорению завершения работ.

Кроме того, с начала августа этого года в рамках субсидии на реализацию городом Мурманском функций административного центра области выполняется ремонт 22 участков автодорог. Общая площадь ремонтируемых участков составляет 89375 квадратных метров, протяженность участков составляет около 6 километров 660 метров.

 

 

Комментарии

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