На реновацию Больничного городка Минстрой России предоставит почти 560 млн рублей

На создание инфраструктуры в микрорайоне Больничный городок Мурманская область получит из федерального бюджета 559,3 млн рублей. Об этом сегодня, открывая оперативное совещание, сообщил губернатор Андрей Чибис. Соответствующее решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Денежные средства предусмотрены в рамках федерального проекта «Жильё» на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъектах страны на 2021-2024 годы.

«Минстроем России получено подтверждение о том, что Мурманская область получит 559 млн рублей на создание инфраструктуры Больничного городка. Это серьезно поможет тому проекту, которым сейчас предметно занимаемся. Прошу вице-губернатора–министра строительства Владислава Сандурского отработать все необходимые бюрократические процедуры по получению ресурсов и подготовить документацию для проектирования инженерных сетей в рамках проекта», – подчеркнул Андрей Чибис.

Предоставленные денежные средства будут направлены на строительство электрокотельной, сетей теплоснабжения, объектов наружного освещения, реконструкцию автомобильных дорог, прокладку ливневой канализации, подведение сетей водоснабжения и водоотведения, сообщает региональное Министерство информационной политики.