На реновацию ЗАТО и гарнизонов Мурманской области в 2022 году запланировано более 3 миллиардов рублей

Итоги реализации первого этапа комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных формирований Мурманской области и задачи второго этапа вошли в повестку дня заседания регионального правительства 28 февраля.

Менее чем за год в рамках первого этапа реализовано 24 мероприятия, что объективно улучшило условия жизни более чем 50 тысяч северян. Такие цифры привёл губернатор Андрей Чибис, открывая заседание правительства.

Завершён ремонт 26 многоквартирных домов и 9 социальных объектов, в том числе гимназии в Полярном и Центра творчества и досуга в Гаджиево. Снесены 8 нежилых домов, представлявших опасность, поскольку в аварийные здания проникали дети. Отремонтированы более 5 км дорог и 419 квартир, обновлённое жильё предоставлено военнослужащим и членам их семей. На эти мероприятия было в целом направлено около 1 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов.

«Важно, что эффект изменений в населённых пунктах увидели сами жители. Речь идёт об улучшении условий жизни, состояния дорог, облика городов и посёлков, лучшей организации доступности занятий физкультурой и спортом. Кроме того, проведённая работа позволила создать в этих населённых пунктах новые рабочие места», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич отметила, что в 2022 году реализация программы реновации запланирована в 20 населённых пунктах 9 муниципальных образований. Общая сумма финансирования мероприятий составит более 3 млрд рублей. В их число войдёт капремонт 128 многоквартирных домов и 9 социальных объектов, строительство 5 объектов спорта, образования и благоустройства. Предусмотрен также ремонт 157 муниципальных квартир и снос 21 пустующего дома.

«Мероприятия были сформированы исходя из первоочередной потребности, обсуждены и согласованы с командованием Северного флота и с муниципалитетами. Они будут проведены в населённых пунктах, где проживают более 170 тысяч наших людей», - пояснил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441361/#&gid=1&pid=1