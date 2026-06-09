На реновацию ЗАТО Мурманской области на 2027-2030 годы направят 50 млрд рублей, из них 35 млрд – из федерального бюджета

Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области рассмотрели вопрос о ходе реализации программы реновации ЗАТО в 2026 году и на период до 2030 года. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на работы в гарнизонах региона на последующие три года выделено 50 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей – это средства федерального бюджета.

«Это ещё она идея, которая родилась в Мурманской области в 2019 году, и в 2023 году поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. На прошлой неделе, 2 июня, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал план реновации ЗАТО на 2027-2030 годы. 50 млрд рублей – это огромная сумма и большая работа. Необходимо сейчас следить за сроками и качеством, и, конечно, поправить недостатки, которые мы обсуждали в Печенгском округе. Очень важно, чтобы эти деньги эффективно использовались», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, в новый план вошли 148 мероприятий. В том числе капремонт 336 многоквартирных домов, более 560 квартир, свыше 85 километров дорог, 34 социальных объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и снос неиспользуемых зданий.

«Также отмечу, что эту тему мы регулярно обсуждаем с федеральными коллегами. На прошлой неделе в ходе рабочего визита обсудили ход реализации реновации и дальнейшее развитие военной и социальной инфраструктуры с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым. Сверили приоритеты и графики работ, уточнили объёмы финансирования и сроки строительства ключевых объектов – школ, детских садов, медучреждений и коммунальных сетей. Такое постоянное взаимодействие позволяет быстрее реагировать на проблемы гарнизонов и системно наращивать объёмы работ. Благодарю за поддержку также коллег из Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, и, конечно, президента за поддержку», – отметил глава региона.

Подробнее результатах и планах в своем докладе рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

Как отметила вице-губернатор, в этом году на территории Мурманской области реализуют 66 мероприятий на сумму 10,2 миллиарда рублей. Начинается строительство 3 детских садов – в Корзуново, Гаджиево и Килпъявре, новую школу в Алакуртти, объекты коммунальной инфраструктуры в Североморске. Параллельно ремонтируют 88 многоквартирных домов, 220 квартир, 140 подъездов, продолжают приводить в порядок дороги, дворы и объекты ЖКХ. Продолжается модернизация Центральной районной больницы в Североморске. Уже законтрактовано 80% мероприятий на общую сумму 8,1 млрд рублей.

«Для нас очень важно, что нашу программу распространили на другие регионы, где дислоцированы военные. Но при этом 90% финансирования из плана до 2030 года на программу реновации ЗАТО направлены именно на Мурманскую область», – сообщила Ольга Вовк.

Напомним, программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2019 году в рамках народной программы «На Севере – жить!». За это время было реализовано более 3000 объектов на общую сумму 40,5 млрд рублей. Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывался главой региона в рамках официальных мероприятий с членами Правительства России, в том числе Президентом РФ Владимиром Путиным. Итогом стало поручение главы государства о ежегодном выделении на поддержку ЗАТО, расположенных в АЗРФ, 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего с 2019 по 2025 годы в рамках реновации ЗАТО было построено 2 школы в Североморске и Печенге, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов, крытый бассейн в Североморске, капитально отремонтировано 452 дома, 44 социальных объекта, а также объекты ЖКХ и наружные инженерные сети, отремонтировано 1381 квартир, дворов, 493 дома, 170 километров дорог, 260 подъездов, установлено 39 детских и спортивных комплексов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, благоустроено 31 общественное пространство, снесено 66 зданий, открыто 14 молодёжных пространств «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567932/?sphrase_id=7457303#&gid=1&pid=2