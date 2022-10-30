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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.22 11:00

На реновацию ЗАТО в Мурманской области в 2023 и 2024 годах предполагается направить более 18 млрд рублей

28 октября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

Главной темой разговора стала реновация ЗАТО. Напомним, программа реновации ЗАТО в Мурманской области реализуется с 2021 года в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина и в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Андрей Чибис представил Алексею Чекункову уточненный проект комплексного плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования.

«План предусматривает реализацию в 2023 с переходом на 2024 год наиболее важных мероприятий, учитывающих специфику текущей ситуации. В уточненном проекте предусмотрена модернизация жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры территории 18 населенных пунктов области на общую сумму 18,169 млрд рублей», – пояснил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона сообщил о планах по строительству в Мурманске социально значимых объектов – двух жилых домов, а также объектов общественно-деловой и туристической застройки на месте территории бывшего Мурманского судоремонтного завода и прилегающих к нему территорий.

«Мурманская область – не только важный форпост экономического развития, но и северный щит нашей страны, который имеет большое стратегическое значение. Важно, что у министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики налажено тесное плодотворное взаимодействие с регионом. У правительства России большие планы по его развитию, о чем свидетельствуют намерения направить серьёзные средства госпрограмм на обеспечение ТОР «Столица Арктики», - подчеркнул Алексей Чекунков.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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