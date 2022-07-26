На рейде главной базы Северного флота сформирован парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – сформирован парадный строй надводных кораблей и подводных лодок СФ, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-морского флота России.

Свои позиции уже заняли два атомных подводных лодки - ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье» и атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск». На рейде Кольского залива своё место также заняли дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», а также ряд других боевых кораблей, представляющих практически все корабельные соединения Северного флота.

Всего в парадном строю будут находиться 14 кораблей и подводных лодок Северного флота. Флагманом парада на своём штатном месте стоянки у причала соединения надводных кораблей традиционно будет ордена Нахимова тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Именно с его борта командующий ордена Ушакова, Краснознамённым Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравит военнослужащих Северного флота и гостей праздника с Днём ВМФ России.

Ещё около 30 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в ходе военно-спортивного праздника, который состоится по завершению морского парада.

Как сообщает пресс-служба СФ, на рейде главной базы Северного флота – Североморска – парад кораблей ежегодно проходит в День Военно-морского флота России, в последнее воскресенье июля.

Корабли и подводные лодки флота занимают определенные им места на бочках на рейде Кольского залива. При проведении парада кораблей экипажи выстраиваются на верхней палубе и приветствуют командующего Северным флотом, обходящего парадный строй кораблей на катере.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12430517@egNews