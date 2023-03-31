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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 13:00

На российском шельфе сокращаются объёмы работ

«Загруженность по шельфу нам хотелось бы лучше. Потому что на российском шельфе падает рынок, сокращается количество работ. Фактически это 1-2, максимум 3 проекта в год. Нам бы хотелось, чтобы была создана специальная государственная программа, которая всё-таки системно планировала бы эти работы. Чтобы это было 4-5 объектов в год. Тогда это была бы полная загрузка судов», — рассказал Сергей Горьков.

29 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая финансовым и производственным результатам «Росгеологии» за 2022 год и приуроченная ко Дню геолога, который отмечается 2 апреля.

Как прозвучало во время пресс-конференции, на российском шельфе сокращаются объёмы работ как на коммерческом, так и на государственном рынке. Об этом сообщил журналистам глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

«Загруженность по шельфу нам хотелось бы лучше. Потому что на российском шельфе падает рынок, сокращается количество работ. Фактически это 1-2, максимум 3 проекта в год. Нам бы хотелось, чтобы была создана специальная государственная программа, которая всё-таки системно планировала бы эти работы. Чтобы это было 4-5 объектов в год. Тогда это была бы полная загрузка судов», — рассказал Сергей Горьков.

Он уточнил, что сокращение работ по шельфу — общемировая тенденция. Так, за последние 3 года рынок снизился втрое. Более востребованными в данное время являются суда, занимающиеся инженерной морской геологией. Загрузка такого флота «Росгеологии» составляет 150%.

Всего в распоряжении компании имеются 18 судов разного класса. Они расположены в разных регионах, в том числе в Мурманске, Санкт-Петербурге, Геленджике, Владивостоке. У «Росгеологии» есть несколько новых судов, однако большая часть построена ещё в советский период.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-210951176_456240265

 

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