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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 17:30

На Российской неделе ГЧП пройдёт роуд-шоу проектов Мурманской области

13 сентября в рамках IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоится роуд-шоу проектов государственно-частного предпринимательства, планируемых для реализации на территории региона. К участию в мероприятии приглашены представители частных инвесторов, крупнейшие финансирующие организации, институты развития и эксперты.

Даже в условиях пандемии Мурманская область не приостановила работу по привлечению инвестиций и созданию стабильной экономической базы, что позволило ей в 2020 году занять первое место в стране по темпам экономического роста. За прошедшие три года инвестиции в регион выросли на 30% или 600 млрд руб. В итоге к 2022 году Мурманской области удалось подняться на 16 место (с 56-го в 2020 году) в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры регион активно использует механизмы ГЧП. По итогам 2021 года в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП Минэкономразвития России Мурманская область заняла 4 место.

Региональные власти использует системный подход в сфере ГЧП. Так, летом в рамках масштабной образовательно-акселерационной программы были определены наиболее перспективные проекты, а затем доработаны с привлечением профильных экспертов. В рамках роуд-шоу на Неделе ГЧП будут презентованы 5лучших проектов с общим потенциальным объемом инвестиций более 21 млрд руб., которые предполагают создание спортивной инфраструктуры, объектов туризма и культуры, редевелопмент промышленных территорий. 

В частности, Мурманская область намерена привлечь инвесторов к масштабному проекту по трансформации бывшего судоремонтного завода в современный культурно-деловой центр «Новый Мурманск». Совокупный объем инвестиций в него – 17,6 млрд руб. Реализация инициативы даст значительный социально-экономический эффект и позволит создать уникальное городское пространство в центре Мурманска.

Отдельное внимание заслуживают проекты в сфере туризма, развитию которого в регионе уделяется большое внимание. В планах – увеличить турпоток до 596 тыс. человек к 2025 году. С целью дальнейшего развития туристической инфраструктуры по ГЧП планируется построить Арктический аквапарк и современный отель на базе бывшей гостиницы «Шахтер» в Мурманске. Кроме того, власти собираются привлечь инвесторов к созданию двух спорткомплексов в столице региона.

«Реализация представленных проектов поможет значительно повысить уровень жизни горожан столицы арктического региона, а также создать условия для привлечения туристов. Используя механизмы ГЧП, мы не только привлекаем необходимые частные инвестиции, но и создаем новое качество инфраструктуры. Со своей стороны, правительство готово оказать всяческую поддержку заинтересованным инвесторам», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, российская неделя ГЧП пройдёт 12-15 сентября в Москве. Организаторами конгресса выступают Национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнёр – Сбер, стратегический партнёр – ВТБ Инфраструктурный Холдинг, экологический партнёр – ППК «Российский экологический оператор».

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на официальном сайте конгресса.

 

 

Фото: https://p3week.ru/forum-2021/photo/4075-registratsiya-i-gosti

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