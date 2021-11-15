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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 10:30

На рубль оказывает давление снижение цен на нефть и геополитика

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом цена Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель. Давление на котировки оказывает подорожавший доллар, ухудшение прогноза ОПЕК в отношении спроса и вероятность дальнейшего вмешательства властей США в ситуацию на нефтяном рынке, пишет «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, ОПЕК в ежемесячном отчёте по нефтяному рынку оставил прогноз роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тысяч б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Тем временем американские политики продолжают призывать президента США Джо Байдена и его администрацию задействовать нефтяные резервы или приостановить экспорт.

Ралли доллара США, связанное с ростом инфляции, также приводит к снижению нефтяных котировок. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.

Курс доллара в понедельник утром несколько корректируется и к евро, и иене после роста прошлой недели, при этом потенциал дальнейшего укрепления американской валюты ещё далеко не исчерпан, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

На рубль оказывает давление как снижение нефти, так и геополитика в виде ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ещё одним фактором, по мнению главный аналитик «Совкомбанка»  Михаил Васильев, можно считать ожидания на рынке более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США для сдерживания инфляции: в такой ситуации инвесторы смотрят на доллар как на защитный актив. Однако аналитик не ждёт сильной волатильности на валютном рынке, полагая, что рубль не превысит отметки 74 к доллару и 84 к евро.

 

Комментарии

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Игорь
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Николай
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макс
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