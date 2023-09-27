На руках у жителей Мурманской области находится свыше 2,1 млн банковских карт

Жители нашего региона продолжают активно использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. В первом полугодии 2023 года они совершили порядка 189 млн таких операций на сумму 171,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 9,5% больше по количеству транзакций и на 5% – по объёму.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, число операций по снятию наличных с карт продолжает снижаться, их доля в общем количестве транзакций по банковским картам – чуть более 2%. С января по июнь 2023 года северяне воспользовались картами для снятия денег 5,1 млн раз – это на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Северяне не отстают от общероссийских тенденций и всё чаще выбирают безналичную форму оплаты. Количество сервисов таких платежей постоянно растёт, а функции совершенствуются. Тем же, кто предпочитает использовать наличные, доступен сервис снятия наличных на кассе», – прокомментировала руководитель сектора платежных систем и расчётов Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Кориневская.

Сервис «наличные на кассе» позволяет снять деньги, если рядом нет банкомата. Наличные с карты на кассе можно снять одновременно с оплатой товара. Кассир проверит, есть ли в кассе необходимые купюры, добавит сумму в чек и выдаст деньги вместе с товаром. За один раз можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц – до 30 тысяч с одной карты.

На 1 июля 2023 года на руках у жителей региона находилось свыше 2,1 млн банковских карт, годом ранее было на 6% меньше.