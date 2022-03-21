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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 12:00

На рынке труда растёт уровень конкуренции: ситуация за неделю с 14 по 20 марта по регионам СЗФО

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда регионов СЗФО за неделю с 14 по 20 марта по сравнению с неделей с 7 по 13 марта 2022 года и выяснили, какова динамика резюме, вакансий, а также уровень конкуренции за рабочие места в каждом регионе Северо-Запада. 

За неделю с 14 по 20 марта по сравнению с неделей с 7 по 13 марта 2022 года работодатели СЗФО в целом по рынку сократили число вакансий на 8%. В свою очередь за последнюю неделю соискатели также немного замедлили активность и разместили или обновили лишь на 0,4% резюме больше, чем на неделе с 7 по 13 марта.

 

Динамика вакансий и резюме в регионах СЗФО

(14.03–20.03 по сравнению с 7.03–13.03)

 

Регион

Динамика вакансий

Динамика резюме

 

Санкт-Петербург

-8%

0,36%

 

Архангельская область

-7%

-1%

 

Вологодская область

-7%

-2%

 

Калининградская область

-8%

-1%

 

Мурманская область

-4%

-2%

 

Ненецкий АО

0%

-1%

 

Новгородская область

-5%

-1%

 

Псковская область

-5%

-1%

 

Республика Карелия

-8%

-1%

 

Республика Коми

-7%

-2%

 

 

Вакансии и резюме по регионам СЗФО

В Архангельской области за последнюю прошедшую неделю (с 14 по 20 марта) наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Госслужба» (-62%), «Добыча сырья» (-20%) и «Автобизнес» (-18%). В то время как наиболее активно соискатели размещают резюме в профобластях «Страхование» (+25%), «Госслужба» (+3%) и «Инсталляция и сервис» (+1%).

По данным сервиса, в Калининградской области наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Спортклубы, фитнес» (-21% к неделе с 7 по 13 марта 2022 года), «Административный персонал» (-15%), «Маркетинг, реклама, PR» (-15%). Наиболее активно соискатели размещают резюме в профобластях «Информационный технологии, интернет, телеком» (+1,38%), «Страхование» (+5%), «Инсталляция и сервис» (+3,4%).

В Мурманской области наибольшее сокращение предложений о работе отмечается в профобластях «Автобизнес» (-18%), «Искусство, масс-медиа» (-15%), «Страхование» (-14%). В то время как наиболее активно соискатели размещали резюме в профобластях «Туризм, гостиницы, рестораны» (+3%), «Инсталляция и сервис» (+2%), «Наука и образование» (+1%).

По данным hh.ru, в Новгородской области наибольшее сокращение предложений о работе за последнюю неделю отмечается в профобластях «Маркетинг и реклама» (-22%), «Добыча сырья» (-17%), «Управление персоналом» (-22%). В то время как наиболее активно соискатели размещали резюме в профобластях «Добыча сырья» (+8%), «Закупки» (+3%), «Транспорт и логистика» (+1%).

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-15% к неделе с 7 по 13 марта), в области «Добыча сырья» (-13%), а также в сфере «Банки» (-12%). В свою очередь соискатели больше всего обновляли резюме в сферах «Автобизнес» (+2%), «Управление персоналом» (+1%) и «Закупки» (+1%).

В Карелии работодатели несколько снизили число вакансий в сферах «Добыча сырья» (-19%), в «ИТ, телеком» (-18%) и «Управление персоналом» (-18%). Местные соискатели за неделю стали больше искать работу в области «Инсталляция и сервис» (+5%), «Спортклубы и фитнес» (+2%) и «Автобизнес» (+1%).

В Коми компании понизили активность в поиске новых работников для следующих сфер: «Административный персонал» (-19%), «Автобизнес» (-18%), «Туризм, рестораны, гостиницы» (-15%). Соискатели стали больше интересоваться работой в сферах «Консультирование» (+14%), «Производство» (+1%).

По Ленобласти за прошедшую неделю с 14 по 20 марта наименьший прирост вакансий зафиксирован в сфере «Спортклубы, фитнес» (-15%), «Транспорт и логистика» (-15%) и «Маркетинг и реклама» (-13%). Соискатели, живущие в Ленобласти, стали больше размещать и обновлять резюме в сферах «Наука и образование», «Строительство» и «Инсталляция и сервис» (по +1% в каждой сфере).

И наконец в Санкт-Петербурге наименьший прирост вакансий за неделю демонстрировали сферы «Страхование» (-21%), «Управление персоналом» (-16%) и «Автобизнес» (-15%). На неделе петербуржцы больше всего интересовались работой в области «ИТ, телеком» (+4%), «Продажи» (+1%) и «Юристы» (+1%).  

Уровень конкуренции

Из-за снижения числа вакансий и повышенной активности соискателей постепенно растёт уровень конкуренции (подробно на диаграмме).

 

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