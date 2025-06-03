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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.25 11:30

На РЖД сокращение погрузки в мае текущего года составило 9,4%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в январе‒мае 2025 года, по оперативной информации, снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 465,2 млн тонн.

Как сообщает company.rzd.ru, в отчётный период на железных дорогах было погружено: 138,2 млн тонн каменного угля (-3,4% к январю–маю 2024 года); 4,3 млн тонн кокса (-12%); 82,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-5,8%); 45 млн тонн железной и марганцевой руды (-0,2%); 22,6 млн тонн чёрных металлов (-16%); 3,1 млн тонн лома чёрных металлов (-30,5%); 30 млн тонн химических и минеральных удобрений (+5,6%); 7,8 млн тонн цемента (-15,3%); 11,4 млн тонн лесных грузов (-3,1%); 8,9 млн тонн зерна (-34,8%); 37,5 млн тонн строительных грузов (-20,7%); 7 млн тонн цветной руды и серного сырья (+3,1%); 8,7 млн тонн химикатов и соды (-2,9%); 11,1 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-19,2%); 46,7 млн тонн остальных грузов, в том числе в контейнерах (-6,2%).

Грузооборот с начала 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составил 1049,2 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,6% — до 1300,7 млрд тонно-км.

Погрузка на сети РЖД в мае 2025 года составила 94,6 млн тонн, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 209,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,7% и составил 260,3 млрд тонно-км.

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