На Саамских играх открылись интерактивные площадки с тематическими экспозициями – «Оленетранспортный батальон» и «Языковое гнездо».

В Лопарской прошли XXV традиционные саамские национальные игры. Главным событием юбилейных саамских игр стали соревнования по национальным видам спорта: турнир по саамскому футболу, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и ловля рыбы «на банку». В юбилейный год организаторы праздника расширили спортивную программу, добавив бег с палкой и семейный прыжок в длину.

Участников и гостей спортивного праздника приветствовали сенатор Татьяна Сахарова и председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

– Самобытная культура саами, их уклад жизни, промыслы и ремесла складывались столетиями, став гордостью, богатством Кольского района и всего нашего северного края, - отметила региональный парламентарий. - Саамские игры дают нам уникальную возможность соприкоснуться с мастерством, традициями, обычаями и фольклором древнего народа, почувствовать саамскую душу.

Во время проведения игр был организован концерт фольклорных коллективов Кольского и Ловозерского районов. Гости праздника стали участниками народного гуляния. А на выставке-ярмарке народных мастеров можно было приобрести предметы декоративно-прикладного искусства народов саами – традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры из кости и оленьего рога, изделия из бисера. Всех гостей по традиции угощали саамской ухой.

Впервые на юбилейных Саамских играх открылись интерактивные площадки с тематическими экспозициями – «Оленетранспортный батальон» и «Языковое гнездо».

https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24496/