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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 10:00

На сахарный песок, морковь и куриные яйца цены пошли в рост

В магазинах Мурманской области с 5 по 11 марта текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на сахарный песок (на 6,2%), морковь (на 5,4), куриные яйца (на 3,4), шлифованный рис (на 2,7), гречневую крупу (на 2,4), картофель, свежую белокочанную капусту, яблоки (на 2,0), пастеризованное молоко (на 1,8), охлаждённые мороженые куры, вермишель (на 1,5), поваренную соль (на 1,0), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,8), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%).

Как отмечает Мурманскстат, на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

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