«На самом севере России»: подведены итоги областного конкурса на лучшую тактильную книгу для незрячих детей

Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих подвела итоги областного конкурса на лучшую тактильную книгу для незрячих и слабовидящих детей.

Конкурс «На самом севере России» был объявлен в 2022 году в рамках празднования Года культурного наследия народов России, а награждение победителей в этом мае было приурочено к празднованию 85-летия Мурманской области.

Победу одержали саамские мастерицы Людмила Дубровская и Мария Браженко. Созданная ими книга «Саамская одежда» содержит образцы мужской и женской зимней и летней одежды и аксессуаров. Тактильные элементы крепятся к страницам с помощью магнитов, что позволяет задействовать отдельно их в познавательных играх и при обучении детей с особыми образовательными потребностями.

Призёрами конкурса стали жительница Североморска Наталья Федорова, создавшая книгу «Орнаменты в жизни коренных народов Севера» о традиционных узорах саами, а также коллектив сотрудниц мурманского детского сада №156 с изданием «Быт народов Кольского Севера», которое знакомит читателей с традиционными промыслами, национальным костюмом и бытом кольских саами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, работы победителей и призёров конкурса «На самом севере России» станут частью фонда Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Юные читатели с нарушениями зрения и их родители, коррекционные педагоги и воспитатели смогут познакомиться с тактильными книгами на тематических мероприятиях и выставках в библиотеке и на площадках образовательных и общественных организаций – партнёров учреждения.

Фото: https://gov-murman.ru