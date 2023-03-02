На самой северной ЛЭП Мурманской области установлено оборудование для защиты от ветровых нагрузок

18 межфазных изолированных распорок на воздушной линии 330 кВ «Серебрянская ГЭС-15 – Мурманская» установили энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада. Транзит обеспечивает электроснабжение потребителей на севере и северо-западе региона, где проживает основная часть населения Мурманской области.

Оборудование российского производства позволит повысить надёжность линий при сильных ветровых нагрузках, значительно ограничив амплитуду колебаний проводов, что предотвратит «пляску» и схлестывание.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, линия электропередачи 330 кВ «Серебрянская ГЭС-15 – Мурманская» протяжённостью более 100 км проходит вдоль восточного побережья Кольского полуострова, для которого характерны морозные зимы, сильные ветра и высокая влажность. От надежной работы транзита зависит электроснабжение Мурманска, Североморска, Печенги, Никеля, Заполярного и близлежащих поселков с общим населением более 450 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru