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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 13:30

На санкционированной свалке ТКО в Заозерске сооружение дренажной системы завершено на 80%

Представители министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, администрации ЗАТО Заозерск и заказчик работ МКУ «Управление городским хозяйством» проверили ход работ на территории санкционированной свалки ТКО в Заозерске. В настоящее время сооружение дренажной системы завершено на 80%.

В рамках основного этапа проекта работы по завозу песчано-гравийной смеси для формирования тела свалки завершены, выполнена укладка четырех слоев конструкции изолирующего покрытия свалки (защитного экрана), в том числе выравнивающий слой из песка, установка дренажа для биогаза из гидромата и слой из бентомата для гидроизоляции тела свалки.

Напомним, рекультивация санкционированной свалки проводится в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время текущая техническая готовность проекта составляет 51,5%. На объекте осуществляется строительный контроль.

В апреле 2023 года продолжатся работы в части устройства площадки и основания под локальные очистные сооружения (ЛОС ПЛЕС-40), пруда накопителя. Ожидается поставка плодородного грунта.

Проект должен быть завершён в III квартале 2024 года, за которым последует биологический этап рекультивации – восстановление плодородия и растительного покрова рекультивируемых земель для их последующего целевого использования, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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