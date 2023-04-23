На санкционированной свалке ТКО в Заозерске ведутся земляные работы

Продолжаются работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО в Заозерске. На объекте в рамках второго этапа проекта ведутся земляные работы по устройству пруда-накопителя, очистных сооружений ливневых стоков и пожарных резервуаров.

Ход работ проверили представители регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, администрации ЗАТО Заозерск и заказчика работ МКУ «Управление городским хозяйством».

Напомним, рекультивация санкционированной свалки проводится в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время текущая техническая готовность проекта составляет 51,5%.

«Согласно проекту, ливневые сточные воды с территории свалки будут поступать в установку очистных сооружений. После очистки очищенные сточные воды до рыбохозяйственного назначения самотечно поступают в пруд-накопитель, откуда в дальнейшем используются на технологические нужды (полив газонов, увлажнение карты, полив трав), а излишки вывозятся специализированной организацией по договору», – отметил представитель Минприроды Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru