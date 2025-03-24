На санной ледовой трассе Кандалакши состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по санному спорту

Спортсмены состязались 22 и 23 марта в спортивных дисциплинах натурбан-одноместные сани и натурбан-двухместные сани. За право подняться на пьедестал боролись более 50 саночников регионального первенства и 25 саночников чемпионата.

Победителями первенства, каждый в своей возрастной категории, стали Артем Милевич, Артем Прокофьев, Семен Поршнев, Егор Рубашенков, Екатерина Гук, Мария Родина, Злата Акудович, Руслана Постумент. На двухместных санях лучшими стали экипажи – Максим Пряников/Артем Прокофьев и Семен Поршнев/Данил Постумент.

Победителями чемпионата в одноместных санях стали Максим Шабанков и Екатерина Гук. В двухместных санях на первом месте экипаж – Егор Дорофеев/Виктор Захарченко.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, спортивная школа по санному спорту работает в Кольском Заполярье с 1990 года. За весь период выступлений на международных соревнованиях на счету сборной команды страны саночники Кандалакши принесли более 400 медалей. По итогам зимнего спортивного сезона 2024/2025 спортсменами Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту в составе сборных команд России и Мурманской области на всероссийских соревнованиях завоеваны 52 медали различного достоинства.

Развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/