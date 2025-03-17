Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.25 11:00

На сайте Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» опубликована полная деловая программа с указанием участников сессий

МАФ-2025 состоится в Мурманске 26–27 марта. Организатор – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Деловая программа форума включает порядка 20 сессий, разделённых на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

В рамках тематического блока «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов» эксперты обсудят перспективы развития Северного морского пути, его влияние на развитие технологий, векторы международного сотрудничества для модернизации маршрута и формирование новой экономической модели СМП. В тематических сессиях примут участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков; советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Игорь Левитин; генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев; губернатор Архангельской области Александр Цыбульский; генеральный директор Китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь, представители законодательной власти и экспертного сообщества.

Трек «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» включает обсуждение текущего влияния преференциальных режимов на развитие бизнеса и перспективы развития механизмов поддержки, создание инфраструктурной базы для реализации крупных инвестиционных проектов, а также выстраивание устойчивого взаимодействия предпринимательства, государства и культурных институций для обеспечения роста уникальных брендов Севера. В работе примут участие заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин; генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев; председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон; губернатор Мурманской области Андрей Чибис; глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов; глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также представители профильных объединений и бизнеса.

Направление «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов» будет посвящено перспективам господдержки северного завоза, реализации мастер-планов арктических городов, развитию кадровых проектов и налаживанию диалога с населением в вопросах стратегического развития территорий. В обсуждении примут участие первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин; руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов; заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Артём Довлатов; губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов; заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Хани Могхани, эксперты и представители строительной отрасли.

Участники сессий блока «Международное сотрудничество и экология» затронут такие темы, как перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие», адаптация к процессам вечной мерзлоты, а также инвестиционные проекты, востребованные в Арктической зоне. В дискуссиях примут участие директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Закондырин; вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев; научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Сакико Хатайа и другие представители научного сообщества.

В рамках деловой программы также запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система», «Международная кооперация и экспорт», «Энергетика», «Технологическое лидерство» и «Молодёжь и дети».

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/opublikovany-spikery-delovoy-programmy-mezhdunarodnogo-arkticheskogo-foruma-2025/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманские стоматологи могут зарабатывать более 400 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на некачественную уборку двора и на неудовлетворительную работу управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика