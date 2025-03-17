На сайте Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» опубликована полная деловая программа с указанием участников сессий

МАФ-2025 состоится в Мурманске 26–27 марта. Организатор – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Деловая программа форума включает порядка 20 сессий, разделённых на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

В рамках тематического блока «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов» эксперты обсудят перспективы развития Северного морского пути, его влияние на развитие технологий, векторы международного сотрудничества для модернизации маршрута и формирование новой экономической модели СМП. В тематических сессиях примут участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков; советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя Морской коллегии Российской Федерации Игорь Левитин; генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев; губернатор Архангельской области Александр Цыбульский; генеральный директор Китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь, представители законодательной власти и экспертного сообщества.

Трек «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» включает обсуждение текущего влияния преференциальных режимов на развитие бизнеса и перспективы развития механизмов поддержки, создание инфраструктурной базы для реализации крупных инвестиционных проектов, а также выстраивание устойчивого взаимодействия предпринимательства, государства и культурных институций для обеспечения роста уникальных брендов Севера. В работе примут участие заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин; генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев; председатель правления, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон; губернатор Мурманской области Андрей Чибис; глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов; глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также представители профильных объединений и бизнеса.

Направление «Арктика и СМП: развитие опорных населённых пунктов» будет посвящено перспективам господдержки северного завоза, реализации мастер-планов арктических городов, развитию кадровых проектов и налаживанию диалога с населением в вопросах стратегического развития территорий. В обсуждении примут участие первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин; руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов; заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Артём Довлатов; губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов; заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Хани Могхани, эксперты и представители строительной отрасли.

Участники сессий блока «Международное сотрудничество и экология» затронут такие темы, как перспективы нового нацпроекта «Экологическое благополучие», адаптация к процессам вечной мерзлоты, а также инвестиционные проекты, востребованные в Арктической зоне. В дискуссиях примут участие директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Закондырин; вице-президент по экологии и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев; научный сотрудник Научно-исследовательского института океанической политики Сакико Хатайа и другие представители научного сообщества.

В рамках деловой программы также запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система», «Международная кооперация и экспорт», «Энергетика», «Технологическое лидерство» и «Молодёжь и дети».

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Фото: https://forumarctica.ru/news/opublikovany-spikery-delovoy-programmy-mezhdunarodnogo-arkticheskogo-foruma-2025/