На сайте регионального правительства размещена ссылка на банк вакансий в рамках реализации инвестпроектов

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на официальном сайте правительства региона размещена ссылка на специальный раздел Интерактивного портала службы занятости населения с вакансиями предприятий и организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Соискателям доступна подробная информация о вакансиях: характер и режим работы, район трудоустройства, размер заработной платы, требования к кандидату, сведения о работодателе, а также контактное лицо по работе с конкретной вакансией.

Ссылка на раздел размещена в блоке «Полезные ссылки» внизу главной страницы.

Банк вакансий пополняется и актуализируется в ежедневном режиме, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.