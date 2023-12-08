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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.23 18:00

На сайте «SuperJob» размещена необычная вакансия для «сисадмина-космонавта»

У работодателя из Дмитрова появилась оригинальная для рынка труда вакансия, которую работодатель из IT решил назвать «сисадми-космонавт». Компани, которая занимается хостингом виртуальных выделенных серверов в России и ближнем зарубежье, нужен «новый космонавт». Работодатель объясняет, что подобный прежний сотрудник бесследно «пропал во время празднования дня рождения компании, и пока ещё его не нашли». Помимо этого, работодатель отмечает, что прошлый специалист «Джон» был «самым ценным сотрудником», и, пока «не поймут, сколько человек нужно, чтобы его заменить», успешному кандидату «придётся создавать видимость бурной деятельности».

При приёме на данную позицию не требуется опыт работы и наличие высшего образования. На такой работе предполагается полная занятость, работодатель обещает оклад до 600 тысяч рублей в месяц за добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.

В основные же задачи будущего сотрудника входит:

  • Вызывать расположение у аудитории. Джона любят все без исключения и вам придётся максимально поддержать его образ.
  • Активно взаимодействовать с клиентами компании: махать рукой, писать приветствия в чатах, здороваться на улице.
  • Фотографироваться для рекламных кампаний, а также быть 2D-моделью и вдохновением для наших иллюстраторов.
  • Вести аккаунты на Хабре и VC. Отвечать на комментарии под статьями.
  • Ухаживать за корпоративным котом: кормить, мыть космо-лоток, выслушивать жалобы.
  • Напоминать клиентам про важность создания бэкапов.

Среди списка требований значатся:

  • Устойчивость к перегрузкам. Во всех смыслах.
  • Наличие справки об отсутствии астрофобии, кометофобии, метеорофобии и любых других фобий, связанных с космосом.
  • Улыбчивость. Хоть этого и не будет видно под скафандром, как отмечает работодатель

Пожелания:

  • Знание наизусть текста песни «Трава у дома» группы «Земляне».
  • Навыки в посадке картошки на марсианской земле.
  • Владение клингонским языком на уровне не ниже 'Itlh.
  • Способность ориентироваться на местности в условиях невесомости.
  •  Изучение профильной литературы: Булычёв, Хайнлайн, Азимов и Уэллс.

В условиях работы:

  • График работы: с 10 до 20 по мск.
  • Ношение скафандра — 24 часа в сутки.
  • Молодой и дружный коллектив.
  • В офисе пряничные берега, кофейные реки, обеды, завтраки и вообще можно оттуда не выходить.
  • Спортзал для поддержания космической формы. По средам — фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса.

Подробнее про описание вакансии, требования и условия: https://dmitrov.superjob.ru/vakansii/sisadmin-kosmonavt-48125599.html

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