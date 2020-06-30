На сбалансированность местных бюджетов муниципалитетам Мурманской области предусмотрено более 100 млн рублей
Муниципальным образованиям Мурманской области предоставят дотации на сбалансированность местных бюджетов. На указанные цели планируется направить из резервного фонда 109 млн рублей.
О подходах к распределению денежных средств на заседании регионального правительства вчера доложила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.
Предоставление дотаций муниципалитетам связано с необходимостью компенсации снижения поступлений в 2020 году налоговых и неналоговых доходов. Неблагоприятная ситуация по исполнению доходной части бюджетов муниципалитетов вызвана снижением предпринимательской активности в период пандемии коронавируса, а также принятыми изменениями в законодательство по обеспечение устойчивого развития экономики региона, включающими в себя мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Замгубернатора подчеркнула, что дотации получат муниципальные образования, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июня 2020 года ниже поступлений за два предыдущих года. При этом размер трансферта будет определён с учётом среднего темпа роста поступлений, а также с корректировкой на коэффициент первоочередных расходов за два предыдущих года.