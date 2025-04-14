На сцене «Кировки» состоится премьера – комической оперы «Рита, или пиратский треугольник»

4 мая в 17.00 ансамбль солистов «Орфей» представит к показу на сцене Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова премьеру – комическую оперу Гаэтано Доницетти «Рита, или пиратский треугольник».

Как отмечает vk.com/odkkirova, в отличии от классической оперы, в основе которой всегда лежит драма, комическая опера направлена на то, чтобы нести зрителю радость и удовольствие, легка для просмотра и доступна для восприятия.

Именно семейные отношения со всеми комизмами, коллизиями и перипетиями – основа сюжета спектакля. Неожиданное появление бывшего мужа, считавшегося утонувшим в тёмных водах Бермудского треугольника (пират Гаспаро - Андрей Макаров) ставит перед влюбленными (Рита, хозяйка гостиницы - Екатерина Челнокова и Беппо, новый муж – Филипп Злотников) испытания, и заставляет их понять, что такое самопожертвование, любовь и настоящие семейные ценности.

Яркие образы героев представлены искрометными колоратурными ансамблями, яркими эмоциональными ариями и трогательной мелодикой Гаэтано Доницетти.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296478%2Fd4ccdacacbea5e1f5a