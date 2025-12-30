На сцене Мурманского областного драматического театра состоялась премьера спектакля «Карнавальная ночь»

На большой сцене областного драматического театра с успехом прошла премьера новогоднего спектакля «Карнавальная ночь». Постановка создана по мотивам культовой советской кинокомедии. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, авторы сумели не только сохранить дух и сюжет оригинала, но и предложить зрителям свежее, современное прочтение любимой истории.

Гостям представили 12 ярких музыкальных номеров, узнаваемых персонажей, ностальгический юмор, яркие костюмы и знаковые декорации — в том числе знаменитые огромные часы, которые стали визитной карточкой кинокартины.

Билеты на все декабрьские показы уже распроданы, а первые три премьерных прошли при полных аншлагах. Следующие показы спектакля «Карнавальная ночь» запланированы на февраль 2026 года и будут приурочены к празднованию китайского Нового года.

