На сцене Мурманской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры

Слова поздравления с профессиональным праздником творческим работникам Кольского Заполярья передал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Культура – это сфера, которая обеспечивает качество нашей жизни. Она прививает нашему обществу ценности, поддерживает в сложные минуты и разделяет яркие праздничные моменты. Я горжусь тем, что культура Мурманской области многогранна и многообразна, и что эта сфера работает качественно благодаря вашему труду и вашей самоотдаче. Мурманская область является лидером и пионером по целому ряду направлений. Именно в Мурманске открылась первая в стране модельная библиотека, мы в числе лидеров и сегодня по этому масштабному проекту. У нас работает старейший в нашей стране театр кукол. А замечательное здание театра кукол стало первым, реконструированным в рамках президентского нацпроекта «Культура». Однако жизнь во все эти объекты вдыхаете именно вы. Именно вы дарите гостям ваш творческий огонь. Вы зажигаете, делаете жизнь наших северян многообразнее, привлекательнее и качественнее. Желаю развития, успехов, благополучия и поздравляю с наступающим праздником», – говорится в обращении главы региона.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк вручила выдающимся деятелям культуры региона премии губернатора «За особый вклад в развитие культуры и искусства». Наградой по итогам 2023 года отмечено пятеро жителей Кольского Заполярья: актёр Мурманского областного драматического театра Александр Водопьянов за исполнение ролей в спектаклях классической и современной драматургии, артистка Мурманской областной филармонии Ирина Волокославская за активное участие в концертно-просветительской деятельности филармонии и творческий подход к созданию программ для детской и взрослой аудитории, писатель и поэт Игорь Кольцов за книгу «Неудобный генерал», график и иллюстратор Ирина Ситдикова за иллюстрации к книге «Саамские сказки Кольской Лапландии» и художник-постановщик Драматического театра Северного флота Ольга Цылева за сценографию спектакля «ЧехонТэффи». Кроме того, ещё 15 деятелям культуры и искусства были вручены губернаторские премии «За сохранение и развитие культуры Мурманской области».

В рамках праздничной церемонии Почётными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора были награждены более 40 работников культуры. Также ряд наград вручил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Праздничный вечер завершился выступлением народного артиста России, известного пианиста Сергея Жилина и «Фонограф Джаз Бэнд».

Напомним, что в преддверии праздника Сергей Жилин организовал прослушивания регионального конкурса «Фонограф-Дебют». Главного приза – права выступить на столичной сцене с оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз» – удостоились Артём Иванов из Колы, Семён Федотов из Мурманска, Ульяна Коляда и Адриана Егорова из Североморска. Ещё 13 ребят отмечены дипломами лауреатов 2-й и 3-й степени или спецпризами от организаторов конкурса, а сертификаты от губернатора Мурманской области и регионального правительства на праздничном вечере в честь Дня работника культуры двум юным талантам вручила глава профильного ведомства Ольга Обухова.

«Каким будет наше будущее? Какие ценности мы прививаем юным северянам? Какими увидят сегодняшние события подрастающие поколения жителей нашего края? Всё это зависит от нас. На людях культуры лежит особая миссия, поэтому сегодня мне хочется пожелать вам мудрости и спокойствия, стойкости и профессионализма, мастерства и, конечно, вдохновения!», – обратилась к участникам торжественного вечера министр культуры.

Фото: https://gov-murman.ru