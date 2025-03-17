На сцене областного драмтеатра состоялась премьера спектакля «Двойник»

На большой сцене Мурманского областного драматического театра состоялась премьера спектакля «Двойник» в постановке московского режиссера Кристины Звыковой. Это дебютная постановка режиссёра в Мурманске.

Спектакль «Двойник» основан на одноименной повести Фёдора Достоевского, которая рассказывает о петербургском чиновнике Якове Петровиче Голядкине. Его рутинный образ жизни контрастирует с собственным внутренним миром, где борются стремление к любви и страдания от нереализованных надежд. В какой-то момент из его подсознания появляется двойник, что приводит к драматическим и мистическим событиям.

Над спектаклем работала команда молодых авторов: режиссёр Кристина Звыкова, художник Софья Скороходова, композитор Галина Лямина, хореограф Константин Радьков и художник по свету Павел Куделькин. Особое внимание при его создании уделено визуальной эстетике и приёмам физического театра, что позволило передать напряжённую атмосферу произведения и двойственность человеческой натуры.

В спектакле задействованы артисты театра: Николай Акулов, Екатерина Деренжи, Николай Глухов, Евгений Застражников, Ольга Заяц, Михаил и Юлия Романенко.

Премьерные показы состоялись 15 и 16 марта при аншлаге, постановку увидели более 1100 человек. Зрители высоко оценили современную интерпретацию классического произведения, многие отметили глубину актерской игры и уникальную атмосферу спектакля.

Следующий показ спектакля запланирован на май 2025 года.

Как отмечает региональное Министерство культуры, одной из ключевых задач обновлённого стратегического плана «На Севере – жить!» является поддержка современного искусства, в том числе современных театральных постановок. В рамках этой инициативы правительство Мурманской области активно поддерживает талантливых творцов, которые предлагают свежий взгляд на классические произведения. Такая поддержка позволяет реализовывать смелые творческие проекты, вносящие вклад в развитие культуры Кольского Заполярья. Это делает культурную жизнь северян более комфортной и разнообразной и отвечает запросам современной, в том числе молодой, аудитории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/