На сцене областного театра кукол наградили победителей юбилейного конкурса детского рисунка по охране труда

В Мурманском областном театре кукол наградили победителей и призёров X регионального конкурса детского рисунка по охране труда, организованного Министерством труда и социального развития.

Участниками конкурса стали юные северяне от 7 до 15 лет. Ребята со всей области выполнили работы в самых разных техниках на ватмане, холсте и картоне. В 2023 году на конкурс было направлено почти 700 работ. Такая популярность среди художников и их родителей стала уже традицией – в прошлом году жюри оценивало 759 работ, а всего за 10 лет на конкурс было направлено около 4 тысяч детских рисунков.

Победителями в номинации «Безопасный труд глазами детей» стали Юлия Орехова (9 лет) и Екатерина Ваничкина (13 лет). В номинации «Шаг в будущее» первые места у Алисы Поповой (8 лет) и Максима Быстрова (11 лет). В номинации «Охрана труда в знаках и символах» победили рисунки Филиппа Маринина (9 лет) и Анастасии Пузановой (15 лет). Кроме того, спонсоры поощрили работы в дополнительных номинациях.

Победители и призёры получили дипломы и ценные призы от спонсоров. Еще одним подарком для участников регионального конкурса стал спектакль «ЛедокоЛ» от команды театра кукол.

Фото: https://gov-murman.ru