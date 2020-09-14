На сегодня благоустройство дворовых территорий выполнено на 86% - Оксана Астахова

На оперативном совещании подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству в Мурманской области. Как отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова, в 2020 году в Мурманской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях и 15 общественных территорий в 10 муниципалитетах. В том числе будут реализованы два проекта-финалиста и два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На сегодня благоустройство дворовых территорий выполнено на 86% (91 из 240), общественных – на 82% (6 из 15). Все работы должны быть завершены до 30 октября.

До 1 октября должны завершиться работы по проекту-победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. Это набережная в городе Коле. Сейчас работы выполнены на 86%. До 15 октября завершатся работы по благоустройству набережной в городе Мончегорске. На сегодня степень выполнения работ на объекте составляет 83%. До 30 сентября должны быть завершены работы по реконструкции сквера «Молодежный» в городе Оленегорске. Этот проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году, степень выполнения работ на объекте на сегодня составляет 65%. Также до 30 октября 2019 года завершатся работы по созданию набережной в Кандалакше. На сегодня выполнено 48%.

В Мурманске ведутся работы по благоустройству трёх общественных территорий. До 30 сентября должны быть завершены работы на аллее Полярной дивизии, общественной зоне на улице Капитана Копытова и на озере Ледовом. Общий процент выполнения работ на трёх объектах – 71%.

Кроме того, в столице Заполярья продолжаются работы по ямочному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Заключены договоры на ремонт 30 478,19 кв. метров дефектных участков. Всего по результатам торгов по 6 лотам в 2020 году подлежат ремонту 356 дворовых проездов. Финансирование составляет более 103 миллионов рублей, из которых свыше 74 миллионов средства областного бюджета.

Кроме того, в областном центре ведётся ремонт и устройство освещения на 8 объектах, ремонтируется 6 пешеходных связей, 1 проезд, 4 лестницы, 3 объекта ливневой канализации. Общая стоимость работ свыше 90,5 миллиона рублей, из которых порядка 45 млн рублей – средства из бюджета Мурманской области.

В 9 муниципальных образованиях продолжается устройство спортивных плоскостных сооружений. В 22 муниципалитетах устанавливается детское игровое оборудование, всего 48 единиц, из которых 32 детские площадки установлены.

В 35 муниципальных образованиях в рамках поддержки местных инициатив реализуются 62 программных мероприятия общей стоимостью более 68 миллионов рублей. На территории 13 муниципальных образований проводятся мероприятия по ремонту 94 подъездов в 36 многоквартирных домах. Общая сумма на реализацию мероприятий – более 21 млн рублей, средний процент выполнения – 55,5.

Ведутся работы по проектам-победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.

В городе Заполярный появится «Тропа здоровья» – идет благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру. Проект утвержден администрацией города, осуществляется подготовка пакета документов для прохождения государственной экспертизы.

В Оленегорске на утверждении администрации находится проект «Благоустройство Сквера Космонавтики с прилегающей территорией».

Проект благоустройства набережной на берегу Кандалакшского залива называется «Город у Белого моря». В настоящий момент ведётся согласование с администрацией и устраняются замечания.

Проекты-финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в ЗАТО Александровск, Кировске, Ковдорском районе, которые будут реализовываться в 2021 году за счёт средств областного и местного бюджетов, находятся в стадии разработки. Срок проектирования – 2020 год.

По итогам конкурса 2020 года победителями признаны проекты, которые будут реализованы в Североморске, Апатитах, Мончегорске, Полярном, Гаджиеве. Реализовываться эти проекты будут в 2021 – 2022 годах. Общий объём финансирования из федерального бюджета – 320 млн рублей.

«Строительные процессы всегда сопряжены с рисками, особенно в наших арктических климатических условиях. Главное – своевременно на уровне заказчика принимать все необходимые стимулирующего характера меры», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.