ПОЛНЫЙ ВЫПУСКПредставлена редакция плана модернизации портов до 2030 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 12:45

На сегодня благоустройство дворовых территорий выполнено на 86% - Оксана Астахова

На оперативном совещании подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству в Мурманской области. Как отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова, в  2020 году в Мурманской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях и 15 общественных территорий в 10 муниципалитетах. В том числе будут реализованы два проекта-финалиста и два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На сегодня благоустройство дворовых территорий выполнено на 86% (91 из 240), общественных – на 82% (6 из 15). Все работы должны быть завершены до 30 октября.

До 1 октября должны завершиться работы по проекту-победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. Это набережная в городе Коле. Сейчас работы выполнены на 86%. До 15 октября завершатся работы по благоустройству набережной в городе Мончегорске. На сегодня степень выполнения работ на объекте составляет 83%. До 30 сентября должны быть завершены работы по реконструкции сквера «Молодежный» в городе Оленегорске. Этот проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году, степень выполнения работ на объекте на сегодня составляет 65%. Также до 30 октября 2019 года завершатся работы по созданию набережной в Кандалакше. На сегодня выполнено 48%. 

В Мурманске ведутся работы по благоустройству трёх общественных территорий. До 30 сентября должны быть завершены работы на аллее Полярной дивизии, общественной зоне на улице Капитана Копытова и на озере Ледовом. Общий процент выполнения работ на трёх объектах – 71%.

Кроме того, в столице Заполярья продолжаются работы по ямочному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Заключены договоры на ремонт 30 478,19 кв. метров дефектных участков. Всего по результатам торгов по 6 лотам в 2020 году подлежат ремонту 356 дворовых проездов. Финансирование составляет более 103 миллионов рублей, из которых свыше 74 миллионов средства областного бюджета.

Кроме того, в областном центре ведётся ремонт и устройство освещения на 8 объектах, ремонтируется 6 пешеходных связей, 1 проезд, 4 лестницы, 3 объекта ливневой канализации. Общая стоимость работ свыше 90,5 миллиона рублей, из которых порядка 45 млн рублей –  средства из бюджета Мурманской области.

В 9 муниципальных образованиях продолжается устройство спортивных плоскостных сооружений. В 22 муниципалитетах устанавливается детское игровое оборудование, всего 48 единиц, из которых 32 детские площадки установлены.

В 35 муниципальных образованиях в рамках поддержки местных инициатив реализуются 62 программных мероприятия общей стоимостью более 68 миллионов рублей. На территории 13 муниципальных образований проводятся мероприятия по ремонту 94 подъездов в 36 многоквартирных домах. Общая сумма на реализацию мероприятий – более 21 млн рублей, средний процент выполнения – 55,5.

Ведутся работы по проектам-победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.

В городе Заполярный появится «Тропа здоровья» – идет благоустройство территории, прилегающей к городскому озеру. Проект утвержден администрацией города, осуществляется подготовка пакета документов для прохождения государственной экспертизы.

В Оленегорске на утверждении администрации находится проект «Благоустройство Сквера Космонавтики с прилегающей территорией».

Проект благоустройства набережной на берегу Кандалакшского залива называется «Город у Белого моря». В настоящий момент ведётся согласование с администрацией и устраняются замечания.

Проекты-финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в ЗАТО Александровск, Кировске, Ковдорском районе, которые будут реализовываться в 2021 году за счёт средств областного и местного бюджетов, находятся в стадии разработки. Срок проектирования – 2020 год.

По итогам конкурса 2020 года победителями признаны проекты, которые будут реализованы в Североморске, Апатитах, Мончегорске, Полярном, Гаджиеве. Реализовываться эти проекты будут в 2021 – 2022 годах. Общий объём финансирования из федерального бюджета – 320 млн рублей.

«Строительные процессы всегда сопряжены с рисками, особенно в наших арктических климатических условиях. Главное – своевременно на уровне заказчика принимать все необходимые стимулирующего характера меры», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:50«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:20«Маленький Будда». Художественный фильм (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжают расти-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 17 копеек, евро – почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 687 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика