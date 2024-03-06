На сегодня запланировано проведение всероссийской проверки систем оповещения населения

6 марта по всей территории России будет проводиться проверка систем оповещения населения с использованием сирен и громкоговорителей.

По информации МЧС России, в эту среду с 10.30 до 11.00 запланировано проведение всероссийской проверки систем оповещения населения с активацией сирен и громкоговорителей, а также замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Планируется, что во время проверки будет использоваться сигнал оповещения «Внимание всем!», а на теле- и радиоканалах будет транслироваться информация в виде аудио- или аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

«Целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РСО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени», - поясняет заместитель начальника территориального экстренного ведомства Александр Шильников.

#МЧСМурманск просит жителей и гостей области после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие. При звуке сирены сохраняйте спокойствие, включите телевизор на любом общедоступном канале или радио и внимательно прослушать информационное сообщение, отмечают спасатели.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457285207%2Falbum-98884639_00%2Frev