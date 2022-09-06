На сегодняшний день полностью завершены работы на 63 улицах в 19 муниципалитетах - региональный Минтрас подвёл промежуточные итоги ремонтной кампании в Мурманской области

Вчера на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова доложила о промежуточных итогах ремонтной кампании в регионе.

В 2022 году ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и субсидий, выделяемых для муниципалитетов из регионального бюджета.

По нацпроекту запланирован ремонт 16 дорог регионального значения. Полностью завершены работы на восьми объектах: автоподъезде к Кандалакше, объездной автодороге к Апатитам, автодорогах Апатиты – Кировск, Пиренга – Ковдор, Умба – Кандалакша, Кировск – Коашва, автоподъезде к Апатитам (2 участка). В работе находятся автодороги: Североморск – Североморск-3, Кола – Мурмаши, а также автоподъезды к Североморску и Заполярному.

Объекты будут сданы в эксплуатацию в этом году. В 2023-2024 годах будут сданы в эксплуатацию автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС, автоподъезд к селу Териберка км 10 – км 20, автоподъезд к селу Териберка км 20 – км 35.

Также будут приведены в соответствие 4 мостовых сооружения. На сегодняшний день работы на путепроводе Заполярный – Сальмиярви и мостовом сооружении через реку Мартимъявр полностью завершены. В 2023 году будут введены в эксплуатацию мосты через реки Эйнч и Кети.

«На улично-дорожных сетях Мурманска и Колы запланированы ремонтные работы на 31 объекте агломерации «Мурманская». Из них 29 – в Мурманске, 2 – в Коле. На двух объектах работы уже завершены, это переулок Хибинский в Мурманске и улица Победы в Коле. На остальных работы продолжаются, 20 из них в высокой степени готовности», – подчеркнула в докладе региональный министр.

Министр отметила, что на 5 улицах в Мурманске работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта практически не ведутся: ул. Аскольдовцев, ул. А. Хлобыстова, ул. А. Бредова, проезд от ул. Саши Ковалева до д. 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского, проезд от дома 18 по ул. А.Хлобыстова к дому 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова.

31 августа было опубликовано решение администрации Мурманска о расторжении договора с подрядной организацией ООО «Северстрой». По истечении 10 дней контракт будет расторгнут. В настоящее время ведутся переговоры с компаниями, которые будут способны завершить работы в кратчайшие сроки.

«Возникли сложности с конкурсом на ремонт ещё четырех улиц города. В ходе конкурсных процедур произошло явно неконкурентное снижение цены – падение более 50%. По вине той же компании, которая не может исполнить свои контрактные обязательства в рамках наципроекта в Ленинском округе – ООО «Северстрой». Этот контракт вызывает опасения, с ним работают юристы, чтобы избежать негативных последствий», – отметил на оперативном совещании глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках субсидий, выделяемых муниципальным образованиям, производится ремонт на 102 объектах. На сегодняшний день полностью завершены работы на 63 улицах в 19 муниципалитетах. Дорожную кампанию завершили в Кольском районе, ЗАТО Александровск, Терском районе, ЗАТО Видяево, Ловозерском районе, Зеленоборском, Верхнетуломском, Ревде, Мончегорске, Молочном, Алакуртти и Островном.

Также в 2022 году по субсидии на осуществление функций административного центра в Мурманске завершён капитальный ремонт проезда к зелёной зоне у озера Среднего.

Кроме того, ведётся ремонт 10 улиц, а также двух улиц в рамках дополнительной субсидии, и ремонт 14 тротуаров, по двум из которых ремонт уже завершён.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12720-glava-zato-g-severomorsk-proveril-hod-remontnyh-rabot/page,5/#news-gal-7