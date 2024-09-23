На сегодняшний день в 135 домах Мурманской области выполнено 323 вида работ по капремонту в рамках плана «На Севере – жить»

Ход капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в этом году обсудили на оперативном совещании. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что на эти цели направлено 9,6 млрд рублей.

«Из них 60% – а это 5,5 млрд рублей, – из областного бюджета и в рамках программы по реновации ЗАТО. На сегодняшний день выполнено 323 вида работ в 135 домах из плана на этот год», – сообщил губернатор.

В том числе произведена замена 139 единиц лифтового оборудования, капитальный ремонт 30 крыш, 10 фундаментов, 7 подвалов, 124 внутридомовых инженерных систем, а также 13 фасадов.

«Фактически фасадов уже отремонтировано гораздо больше, но сейчас идёт приёмка», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее о ходе работ доложила Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/