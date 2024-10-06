На Семёновском озере прошли соревнования, посвящённые 108-летию Мурманска

Первое мероприятие, которое стало традиционным, — заплыв в холодной воде, посвящённый Дню города Мурманска. В этом году спортсмены преодолели дистанцию в 108 метров.

В личном зачёте состязались порядка 40 участников из разных уголков Мурманской области. Из них - самому старшему 76 лет, самому младшему 23 года. Температура воды в День города составляла +7 градусов.

Как отмечает администрация города Мурманска, победителями заплыва стали:

среди женщин

1 место - Александра Витевская (1 минута 40 секунд);

2 место - Елена Фурсова (1 минута 51 секуда);

3 место - Наталья Вязовкина (2 минуты 9 секунд);

среди мужчин

1 место - Александр Нестеров (1 минута 22 секунды);

2 место - Роман Солодовник и Евгений Тарасов (1 минута 56 секунд);

3 место - Максим Нарбеков (1 минута 58 секунд).

На Семёновском озере в этот же день прошли соревнования на Кубок города Мурманска по серфингу (дисциплина доска с веслом). Дистанция, которую нужно было пройти 15 спортсменам, составила 1000 метров.

Победителями признаны:

среди мужчин

1 место — Сергей Иванов;

2 место - Евгений Беженар;

3 место - Александр Сухачев;

среди женщин

1 место - Марина Скворода;

2 место - Елена Юдашева;

3 место - Ольга Смолькова.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями и дипломами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28595&page=1