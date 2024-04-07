На Семёновском озере состоялось Первенство города Мурманска по рыболовному спорту по программе 69-го городского Праздника Севера

В соревновании приняли участие 78 человек.

Абсолютным победителем стал Михаил Зенов. На церемонии награждения мурманчанину были вручены кубок, медаль и диплом.

Лучшими в личных зачётах объявлены: среди мужчин – Александр Громов, среди женщин – Ирина Егорова, среди детей – Михаил Зенов. Победителем в командном зачёте стали «Рыбаки»: Михаил Зенов, Алексей Кузнецов, Владимир Тимофеев.

Дипломы в специальных номинациях получили:

– Александр Громов – «За первую выловленную рыбу» (на 6 минуте соревнования),

– Матвей Протасов – «За самую крупную выловленную рыбу» (90 г),

– Анатолий Яковлев и Дарья Яковлева – «Самый юный участник» (4 года и 11 лет соответственно),

– Жанна Фатеева и Александр Кузьменко – «За самое быстрое сверление лунки».

Как сообщает администрация города Мурманска, для участников и гостей соревнования была организована выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. Активно провели время и юные мурманчане - на площадке проекта «Родной двор – родной город». Приятной особенностью мероприятия стало угощение участников горячей ухой.

Территория возле Семёновского озера была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. Работа по обновлению общественных пространств продолжается. Так, до 30 апреля проходит Всероссийское голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства, среди которых представлены 13 территорий города Мурманска. Отдать свой голос могут мурманчане старше 14 лет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27096&page=1