На семи улицах в Кольском районе завершён ремонт дорог

Завершён ремонт дорог общего пользования местного значения в Туломе, Ура-Губе, Пушном, Териберке, а также на ж/д станции Лопарская. Объекты отремонтированы в рамках программы субсидирования из регионального бюджета.

В Туломе в строительный сезон 2022 года отремонтированы дороги на объектах: подъезд к дому 8 по ул. Мира, подъезд к Дому Культуры, подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту. Произведено фрезерование покрытия, устройство бортовых камней и колодцев, а также укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Объём работ составил более 1500 квадратных метров.

На автодороге, расположенной на улице Речная и ведущей к улице Сафонова в сельском поселении Ура-Губа, уложен асфальтобетон. Общая протяженность отремонтированной дороги - 350 метров.

В Пушном на улице Центральная отремонтирован подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту. Уложен верхний слой дорожного покрытия.

Новое асфальтобетонное покрытие появилось на улице Приморская в Териберке. Объем работ составил почти 2000 квадратных метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, обновлён подъезд к водозаборным сооружениям на ж/д станции Лопарская. Здесь также проведены работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия. Протяженность отремонтированного участка около 500 метров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/