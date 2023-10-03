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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.23 12:30

На сентябрь 2023 года прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил 4,4% к аналогичному периоду прошлого года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании правительства Мурманской области вчера с докладом о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области выступила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Правительство Мурманской области реализует меры как прямой финансовой поддержки: гранты и субсидии, предоставляемые за счёт областного и федерального бюджетов, так и нефинансовые меры, в том числе осуществляемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - рассказала Светлана Панфилова.

Так, 13 сентября стартовал прием заявок на получение грантов для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет. Грантовая поддержка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подать заявку на конкурс для социальных и молодых предпринимателей в возрасте 25 лет можно до 12 октября.

До 3 октября осуществляется прием заявок на «Губернаторский старт»: программа позволяет получить до 2-х миллионов рублей на открытие своего дела.

10 октября – последний день приема заявок на субсидию для компенсации части затрат СМСП по кредитно-лизинговым обязательствам.

Как результат - увеличение количества предпринимателей. На сентябрь 2023 года прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил 4,4 % к аналогичному периоду прошлого года. Рост количества действующих самозанятых граждан к аналогичному периоду прошлого года в 1,4 раза.

Также была затронута тема института инвеступолномоченных, который был создан в Мурманской области более двух лет назад с целью снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, и за это время доказал свою эффективность.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в ходе оперативного совещания также глава региона Андрей Чибис отметил прошедшее 28 сентября расширенное заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства, где предприниматели региона в рамках беседы обсудили интересующие вопросы.

Более подробную информацию можно получить на сайте Центра «Мой бизнес», по телефону 8 (8152) 41-07-44 или в телеграм-канале.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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