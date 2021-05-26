На сентябрьских парламентских выборах северяне смогут воспользоваться услугой дистанционного электронного голосования

Мурманская область вошла в число 7 регионов, в которых в ходе сентябрьских выборов в Государственную Думу и региональные парламенты будет применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо Заполярья, технология будет апробирована в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской и Ростовской областях.

«Можно было бы, конечно, разрешить всем подавшим заявку регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить ее использование где-то 1-1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций», – пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя решение Центризбиркома, отметил, что оно является неслучайным.

«Во-первых, я хотел бы поблагодарить ЦИК за доверие. Считаю, что включение Мурманской области в список пилотных регионов – подчеркну, ограниченный список, – это результат нашей постоянной работы по цифровизации региона. Мы постепенно переводим в «цифру» все основные сервисы, которые призваны сделать жизнь граждан еще более комфортной. ДЭГ – один из них. Онлайн-голосование позволит северянам выразить свою волю, в том числе, находясь в отпуске или командировке. Кроме того, с учетом пандемии такой тип голосования является наиболее безопасным», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, выборы депутатов Государственной Думы РФ и областной Думы пройдут в Мурманской области, как и по всей стране, 17-19 сентября 2021 года.