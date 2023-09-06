На сентябрьском заседании Думы будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 6 сентября прошло заседание Совета областной Мурманской областной Думы. Депутаты решили, что очередное заседание Думы будет проходить 12 сентября. Региональные парламентарии рассмотрят свыше 20 вопросов.

В повестке – проект закона, вносящий изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Дума рассмотрит и вопросы социальной направленности. В их числе - законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 3 закона Мурманской области «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка» и проект закона, вносящий изменения в статью 2 закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в первом чтении.

Кроме того, планируется провести «Правительственный час» на тему «О ключевых задачах развития системы образования Мурманской области в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28474/