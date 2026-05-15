На «Серебрянке» приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области продолжаются работы по обновлению региональной дорожной сети. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году на территории Кольского муниципального округа запланирован ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, известной как «Серебрянка».

Обновление дорожного полотна будет выполнено на двух участках с 0 по 13 км, общей протяженностью 7 километров.

В настоящее время на объекте ремонта уже завершены подготовительные работы по организации дорожного движения: выставлены временные дорожные знаки и информационные щиты.

Подрядчик приступил к активной фазе ремонта на первом участке. На данный момент закончена расчистка площадей от кустарника в полосе отвода, организация выполняет основные виды работ — срезку существующего покрытия методом холодного фрезерования.

В процессе ремонта помимо восстановления дорожной одежды также будет произведена планировка обочин автогрейдером, нанесут горизонтальную разметку. Важно отметить, что движение транспорта на время ремонта не перекрывается — все работы ведутся на одной половине проезжей части, что позволяет сохранить транспортную доступность объектов.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт на 13 региональных объектах. На автомобильной дороге «Серебрянка» уже ведутся работы не только по восстановлению дорожного полотна, но и по ремонту искусственных сооружений — мостов через ручей и реку Териберка.

Как отмечает региональное /Министерство транспорта и дорожного хозяйства, значение этой дороги трудно переоценить. Она является одной из важнейших транспортных артерий Мурманской области. Трасса обеспечивает бесперебойный доступ к Серебрянским гидроэлектростанциям, связывает областной центр с популярным туристическим центром — Териберкой.

