Поддержим старейший музей Кольского Заполярья в голосовании «Russian Traveler Awards»«Игра памяти»: 22 июня в Мурманске состоится футбольный ретроматч
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 15:30

На «Серебрянке» завершён ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведён в порядок ещё один участок региональной дорожной сети. Работы завершены на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (известной как «Серебрянка») с 0 по 13 километр.

Общая протяжённость обновлённого дорожного покрытия составила 7 километров. Ремонт выполнялся выборочно, на наиболее изношенных участках.

В ходе производства работ подрядной организацией был выполнен комплекс мероприятий, направленных не только на восстановление дорожного покрытия, но и на повышение эксплуатационной надёжности дороги.

В частности, проведена расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья. Это важная мера, которая позволяет защитить земляное полотно и «дорожную одежду» от разрушения, а также улучшить видимость и безопасность движения.

Произведена планировка обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов и добавлением материала от фрезерования. Эти мероприятия позволяют укрепить обочины и предотвращают их размыв и просадку.

Завершающим этапом работ стало нанесение горизонтальной разметки. Она нанесена в соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения и призвана обеспечить безопасность и ориентирование водителей, что особенно важно в условиях северной световой и погодной специфики.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на автомобильной дороге «Серебрянка» ведутся работы не только по восстановлению дорожного полотна, но и по ремонту искусственных сооружений — мостов через ручей и реку Териберка.

Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, которую жители Мурманской области привыкли называть «Серебрянкой», тянется до самых северных окраин региона.

Эта трасса — не просто транспортная артерия, а одна из ключевых связующих нитей между областным центром, промышленными объектами и удалёнными населёнными пунктами. Именно по ней осуществляется подъезд к крупнейшей системе гидроэлектростанций, от которой во многом зависит стабильное энергоснабжение.

Но значение дороги выходит далеко за пределы промышленной зоны.

«Серебрянка» ведёт путешественников через удивительные северные пейзажи — к берегам озера Канентьявр, давно полюбившегося мурманчанам как место для рыбалки и тихого отдыха на природе. А дальше трасса становится главным маршрутом к селу Териберка — одной из самых узнаваемых туристических точек региона, куда ежегодно устремляются тысячи гостей из разных уголков России.

Обновление участка «Серебрянки» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — это вклад в развитие территории, где каждый километр соединяет не просто точки на карте, а людей, их традиции и повседневную жизнь, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569787/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:55«Не воюйте с русскими!»Юбилейный концерт Андрея Куряева '2022 (16+)22:10«Бессонница». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:50«Без срока давности. Свои среди чужих». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще жаловаться на выгорание и увольняться из-за усталости-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 42 копейки, доллар прибавляет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане просят провести ремонт межпанельных швов и кровли МКД-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять