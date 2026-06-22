На «Серебрянке» завершён ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведён в порядок ещё один участок региональной дорожной сети. Работы завершены на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (известной как «Серебрянка») с 0 по 13 километр.

Общая протяжённость обновлённого дорожного покрытия составила 7 километров. Ремонт выполнялся выборочно, на наиболее изношенных участках.

В ходе производства работ подрядной организацией был выполнен комплекс мероприятий, направленных не только на восстановление дорожного покрытия, но и на повышение эксплуатационной надёжности дороги.

В частности, проведена расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья. Это важная мера, которая позволяет защитить земляное полотно и «дорожную одежду» от разрушения, а также улучшить видимость и безопасность движения.

Произведена планировка обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов и добавлением материала от фрезерования. Эти мероприятия позволяют укрепить обочины и предотвращают их размыв и просадку.

Завершающим этапом работ стало нанесение горизонтальной разметки. Она нанесена в соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения и призвана обеспечить безопасность и ориентирование водителей, что особенно важно в условиях северной световой и погодной специфики.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на автомобильной дороге «Серебрянка» ведутся работы не только по восстановлению дорожного полотна, но и по ремонту искусственных сооружений — мостов через ручей и реку Териберка.

Автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, которую жители Мурманской области привыкли называть «Серебрянкой», тянется до самых северных окраин региона.

Эта трасса — не просто транспортная артерия, а одна из ключевых связующих нитей между областным центром, промышленными объектами и удалёнными населёнными пунктами. Именно по ней осуществляется подъезд к крупнейшей системе гидроэлектростанций, от которой во многом зависит стабильное энергоснабжение.

Но значение дороги выходит далеко за пределы промышленной зоны.

«Серебрянка» ведёт путешественников через удивительные северные пейзажи — к берегам озера Канентьявр, давно полюбившегося мурманчанам как место для рыбалки и тихого отдыха на природе. А дальше трасса становится главным маршрутом к селу Териберка — одной из самых узнаваемых туристических точек региона, куда ежегодно устремляются тысячи гостей из разных уголков России.

Обновление участка «Серебрянки» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — это вклад в развитие территории, где каждый километр соединяет не просто точки на карте, а людей, их традиции и повседневную жизнь, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569787/#&gid=1&pid=1