На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата

В ходе работ на гидроагрегате одной из крупнейших ГЭС Мурманской области – Серебрянской ГЭС-1 – отремонтированы и заменены детали рабочего колеса, направляющего аппарата, вала турбины, электрогенератора и других узлов и агрегатов.

Также были обновлены вспомогательные элементы гидротехнических сооружений.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, капитальный ремонт на станции начался в прошлом году и продолжался почти 300 дней.

Фото: https://gov-murman.ru