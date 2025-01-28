На сессии «Уроки региона» форума «Малая Родина – сила России» представители власти, науки, промышленных предприятий поделились опытом в решении экологических проблем

В рамках первого регионального этапа II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» на базе Центра управления регионом состоялась сессия «Уроки региона», где участники поделились своими успешными практиками на территории муниципалитетов Мурманской области. Модератором встречи выступил и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников.

Экспертами сессии выступили: глава Кольского района Александр Лихолат, глава Кандалакшского округа Александр Самарин, глава Ковдорского округа Сергей Сомов, директор заповедника «‎Пасвик» Наталья Поликарпова, начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды АО «СЗФК» Александр Рыбаков, директор института проблем промышленной экологии Севера Дмитрий Макаров, начальник управления экологии и природопользования АО «Апатит» Любовь Назарова, а также старший научный сотрудник лаборатории природоподобных технологий и техносферной безопасности Арктики Кольского научного центра Российской Академии наук Марина Слуковская.

«В числе основных мероприятий по охране окружающей среды – ликвидация накопленного экологического ущерба. С 2022 по 2024 годы на территории Кольского района ликвидировано 13 тысяч кубометров отходов и 54 тонны отработанных покрышек. Активно ведётся работа по сносу аварийных домов. Так, в прошлом году в рамках реновации ЗАТО в Килпъявре снесено 9 таких зданий», – поделился Александр Лихолат.

Сергей Сомов рассказал о ежегодном молодёжном экофоруме «Гиперборея – Ковдор. Перезагрузка». В течение трех дней его участники живут в палаточном лагере, соревнуются в забеге по пересеченной местности, в велозаездах и гребле на сапбордах.

Участие в мероприятии, объединившем представителей из всех 89 регионов России, принял и глава Кандалакшского района Александр Самарин. Он поделился с коллегами опытом реализации муниципальной экологической практики по благоустройству Морской набережной в Кандалакше.

Представители научного сообщества осветили результаты экспериментов по озеленению техногенно нарушенных территорий региона, рассказали о первом уникальном туристском маршруте «Шпиль555», и поделились опытом экологического мониторинга в зоне присутствия горных предприятий.

Об основных мероприятиях, программах и решениях, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и нацеленных на ее сохранение рассказали представители крупных промышленных предприятий, таких как АО «СЗФК» и АО «Апатит».

«Природа — это наше общее богатство, которое требует бережного отношения и ответственного подхода. Пусть результаты нашей совместной работы на сегодняшний сессии станут основой для дальнейших шагов в деле защиты природы и обеспечения устойчивого развития наших регионов», – подытожил Дмитрий Банников.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента, в партнерстве с правительством Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/